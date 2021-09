Sophia Loren compie 87 anni, l’omaggio del sindaco di Napoli: “Sangue e corpo di questa città” Sophia Loren compie 87 anni, gli auguri del sindaco di Napoli Luigi De Magistris: “Anche se per noi sei senza età, ti facciamo tantissimi auguri per il tuo compleanno. Cara Sophia, sangue e corpo di questa città, Napoli ti stringe in un forte abbraccio”. Diva del cinema internazionale, è un’icona anche di Napoli nel mondo.

A cura di Pierluigi Frattasi

(foto Velia Cammarano)

"Anche se per noi sei senza età, ti facciamo tantissimi auguri per il tuo compleanno. Cara Sophia, sangue e corpo di questa città, Napoli ti stringe in un forte abbraccio". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris omaggia così Sophia Loren, la grande diva del cinema che oggi, 20 settembre 2021, compie 87 anni. Nata a Roma nel 1943, ma con la giovinezza trascorsa a Pozzuoli e Napoli, di cui era originaria la famiglia, da anni la Loren – al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone – che ha cittadinanza francese, risiede in Svizzera a Ginevra. Di Napoli è diventata subito un'icona, grazie a celebri commedie come L'Oro di Napoli di Vittorio De Sica e Pane, amore e… di Dino Risi, che hanno contribuito a consacrarla sul palcoscenico della settima arte come una grandissima interprete.

Nel 2020 è tornata a recitare nel film "La vita davanti a sé", diretto dal figlio Edoardo Ponti, con una performance che ha raccolto il plauso internazionale della critica e del pubblico e le ha assicurato il David di Donatello come Migliore Attrice, ritirato su Rai1 in diretta l'11 maggio 2021 provando una grandissima emozione.

L'American Film Institute l'ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi. Sono tantissimi i riconoscimenti e i premi raccolti nel corso della sua lunga carriera, iniziata negli anni '50 prima con il nome di Sofia Lazzaro e poi Loren da L'oro di Napoli di De Sica nel '54 a Peccato che sia una canaglia, di Alessandro Blasetti dove incontra per la prima volta Marcello Mastroianni a Pane, amore e… di Dino Risi. Ha vinto due Oscar (nel '62 migliore attrice per La Ciociara di De Sica, prima attrice di lingua non inglese a vincerlo e nel '91 alla carriera) , cinque Golden Globe, un Leone d'oro (alla carriera nel 1998), un Grammy, una Coppa Volpi a Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, un premio BAFTA, undici premi David di Donatello e quattro premi Nastri d'argento.