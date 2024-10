video suggerito

"Sono solo e invalido", anziano chiama la Polizia: agenti lo aiutano e fanno la colletta per la spesa Un anziano di Pozzuoli (Napoli) è stato "adottato" dai poliziotti del commissariato locale, che si sono sincerati delle sue condizioni e hanno interessato gli assistenti sociali.

A cura di Nico Falco

Anziano, solo, malato e costretto su una sedia a rotelle. Il signor Rosario, 66enne di Pozzuoli (Napoli), non aveva nessuno a cui chiedere aiuto. Giovedì sera, come ultimo tentativo, ha preso il telefono, ha composto il 113 e ha raccontato all'operatore i suoi problemi. La risposta è arrivata a stretto giro: a casa sua, in via Campana, è arrivata una pattuglia. Gli agenti si sono sincerati delle sue condizioni ed è stato "adottato" dal commissariato di Pozzuoli (diretto dal vicequestore Raffaele Esposito), che dopo il primo intervento ha preso in carico la sua situazione coinvolgendo anche gli enti preposti.

Giovedì sera in casa del signor Rosario sono arrivati Alessandro e Luca, che hanno trascorso un po' di tempo con l'uomo e, dopo essersi assicurati che stesse bene, gli hanno lasciato i propri numeri di telefono personali con la raccomandazione di chiamare nel caso avesse avuto bisogno. Gli stessi due poliziotti, venerdì mattina, liberi dal servizio, sono tornati nell'abitazione del 66enne per salutarlo e per consegnargli la spesa: generi alimentari e di conforto, acquistati con una colletta a cui ha partecipato tutto il personale di polizia del commissariato di Pozzuoli.

Su segnalazione dello stesso commissariato, si è attivato anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, interessando gli assistenti sociali. Un ringraziamento è arrivato anche da Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che segnala le violenze ai danni degli operatori sanitari, attraverso il presidente, il dottor Manuel Ruggiero: "Complimenti vivissimo agli agenti del commissariato di Pozzuoli. Angeli, più che poliziotti".