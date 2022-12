“Sono solo”: 81enne prova a farsi investire dalle auto a Fisciano, salvato dai carabinieri Un uomo di 81 anni ha cercato di farsi investire dalle auto piazzandosi nel mezzo della carreggiata dell’autostrada Avellino-Salerno: salvato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 81enne ha provato a farsi investire dalle automobili nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano, in provincia di Salerno. Una scelta volontaria: come spiegato dai carabinieri, infatti, l'uomo era in preda ad una forte sindrome depressiva. Fortunatamente, l'intervento dei militari dell'Arma ha evitato il peggio e tratto in salvo l'uomo, che è stato affidato poi al personale medico-sanitario del 118 a sua volta sul posto.

La vicenda a Fisciano (Salerno)

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo del raccordo autostradale Avellino-Salerno di Fisciano. Qui, i carabinieri di Mercato San Severino sono arrivati di corsa dopo diverse telefonate al 112 di passanti ed automobilisti che segnalava un uomo al centro della carreggiata, che rischiava continuamente di essere investito e di causare incidenti. I militari dell'Arma, raggiunto il posto, hanno trovato l'uomo che non sembrava volersi allontanare dalla zona, ma anzi che voleva "restare" al centro della carreggiata, in attesa che venisse travolto.

L'arrivo dei carabinieri e il salvataggio

Si trattava di un 81enne che, in preda ad una forte sindrome depressiva, aveva deciso di farsi investire dalle automobili di passaggio. I militari dell'Arma sono riusciti però ad evitare il peggio, mettendo in salvo l'uomo e affidandolo alle cure dei medici del 118, arrivati nel frattempo a bordo di un'ambulanza. Non ci sono state conseguenze né per l'anziano né per gli automobilisti: alla fine il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente, mentre l'anziano è stato preso in curo dal personale medico-sanitario.