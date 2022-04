“Sono l’avvocato di tuo figlio, l’hanno arrestato” e chiede 14mila euro: ma è una truffa Nei guai un 39enne di Napoli che si è finto avvocato del figlio dell’uomo per intascare la somma. Sottoposto ai domiciliari, dovrà rispondere di tentata truffa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

"Buonasera, sono l'avvocato di suo figlio. I carabinieri lo hanno arrestato e per uscire dal carcere servono 14mila euro". Sarebbe iniziata così la telefonata arrivata ad un 57enne di Saviano, in provincia di Napoli, attorno alle ore 21. Al telefono l'interlocutore si è qualificato come il legale del figlio arrestato e avrebbe chiesto al padre l'ingente somma per far uscire il ragazzo dal carcere. Ma il 57enne, che aveva letto di simili tentativi di truffa, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione promosse del comando provinciale Carabinieri di Napoli, non ci è cascato. Anzi, una volta riagganciato ha chiamato il 112 e raccontato tutto ai carabinieri.

Ai domiciliari un 39enne di Napoli

Così, quando il falso avvocato del figlio si è presentato sotto casa per intascare il gruzzolo, bussando prima al citofono e poi alla porta, ha trovato ad accoglierlo i militari dell'Arma e per lui sono scattate subito le manette. I militari dell'Arma della stazione di Saviano hanno raccolto la segnalazione e pianificato tutto, lasciando che il "legale" fosse attirato in trappola. Si sono posizionati in casa della vittima e attorno alla palazzina, anche in borghese. Quando il falso avvocato è arrivato sul posto, era già accerchiato dagli uomini delle forze dell'ordine che ne controllavano ogni mossa. Nei guai ci è finito un 39enne di Napoli. Sottoposto ai domiciliari, rimane ora in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di tentata truffa ai danni del 57enne.

Lo scorso novembre, un episodio simile era accaduto a Castellammare di Stabia: un 41enne, con la tecnica del finto parente, è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato, accusato di aver commesso due le truffe ai danni di anziani. In una occasione, a Castellammare di Stabia, fingendosi un nipote in difficoltà, l'uomo è riuscito a farsi consegnare da una donna anziana 50mila euro. In un'altra occasione ai danni di una persona anziana di Torre del Greco: con analoghe modalità, fingendosi ancora una volta un parente, il 41enne aveva indotto la vittima a consegnargli 5mila euro.