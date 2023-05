“Sono amico di suo nipote” e sequestra e rapina due novantenni a Ischia, bloccato sull’aliscafo Un 18enne napoletano arrestato a Ischia: si era finto amico di un familiare di due anziane sorelle e le aveva aggredite e rapinate.

A cura di Nico Falco

Si era finto un amico di un familiare e si era fatto consegnare oltre 5mila euro ma, quando le due donne si erano rese conto di essere state truffate, le ha spintonate e chiuse a chiave in casa ed è scappato dopo avere fatto incetta di tutti gli oggetti preziosi che gli capitano a tiro. La fuga, però, è durata poco: la polizia lo ha bloccato nel porto di Ischia, già a bordo dell'aliscafo che lo avrebbe riportato a Napoli. Protagonista un 18enne napoletano, G. L., con precedenti di polizia; il ragazzo è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, rapina e ricettazione.

Il ragazzo, hanno ricostruito i poliziotti, era riuscito ad intrufolarsi in un appartamento di via Fondo Basso, ad Ischia, dove vivono due sorelle ultranovantenni. Aveva usato la tecnica del "finto nipote": si era presentato come amico di un familiare delle due anziane e, carpendo la loro fiducia con una buona parlantina, si era fatto consegnare 5.300 euro. Qualcosa, però, era andato storto: una delle vittime aveva sospettato la truffa e aveva cercato di rifarsi dare i soldi.

A quel punto il 18enne l'aveva strattonata e l'aveva chiusa in cucina, aveva spintonato l'altra e l'aveva chiusa nella camera da letto e si era messo a rovistare alla ricerca di altri oggetti preziosi, per poi scappare. Ad allertare i poliziotti del commissariato di Ischia è stato il figlio di una delle due, contattato dalle vittime. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno individuato G. L. tra i numerosi passeggeri di un traghetto in partenza del Napoli. Lo hanno perquisito e hanno rinvenuto, oltre ai contanti, anche documenti intestati alle due anziane, un bancomat, due schede telefoniche e un telefono cellulare di cui il giovane non ha saputo spiegare la provenienza. La refurtiva è stata restituita alle due sorelle.