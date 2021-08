Sommerso dai debiti, pizzaiolo ruba nel ristorante in cui lavora: incastrato dalle telecamere Accade a Cava de’ Tirreni, dove il proprietario di una pizzeria del posto ha denunciato alla Polizia di Stato di aver subito, durante la notte tra il 13 e il 14 agosto, il furto dell’incasso, circa duemila euro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno individuato il pizzaiolo del locale, che ha poi confessato.

A cura di Valerio Papadia

Una decisione non proprio saggia, in primo luogo perché ha deciso di commettere un reato, ma anche perché ha deciso di commetterlo all'interno della pizzeria nella quale lavora, sperando di farla franca coprendosi il volto: l'uomo è stato comunque identificato e denunciato. Accade a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, dove lo scorso 14 agosto il titolare di una pizzeria del posto si è recato al locale commissariato della Polizia di Stato denunciando di aver subito, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, il furto dell'incasso, una somma di circa duemila euro, all'interno della sua attività.

I poliziotti hanno così avviato immediatamente le indagini, visionando le immagini di quella notte delle telecamere di sorveglianza della pizzeria, che hanno immortalato un uomo, con il volto coperto da un sacchetto di plastica, dirigersi verso il registratore di cassa e rubarne il contenuto. Un dettaglio non è passato inosservato e ha insospettito gli inquirenti: il fare disinvolto del ladro, che sapeva come muoversi all'interno del locale e si è diretto spedito verso il registratore di cassa. I poliziotti hanno così concentrato le attenzioni sui dipendenti della pizzeria: dopo diversi interrogatori, gli agenti si sono concentrati sul pizzaiolo, alla luce anche della sua disastrata situazione finanziaria, sommerso dai debiti. Messo alle strette, l'uomo ha confessato il furto, per il quale è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.