Sole e temperature fino a 30 gradi nel ponte del 2 giugno su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell'esperto

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Sarà un ponte del 2 giugno particolarmente rovente su Napoli e Campania: nessun rischio di pioggia, sole rovente e temperature che si spingeranno fino a 30 gradi centigradi. Un assaggio di quello che sarà il mese di giugno e che non lascia presagire nulla di buono in vista dell'estate, che per alcuni esperti potrebbe arrivare ai numeri visti nel 2003, quando l'Italia venne letteralmente travolta da un'ondata di caldo anomalo che provocò anche diversi guasti elettrici dovuti al sovraccarico della Rete, in piena estate chiamata a fare gli straordinari a causa dell'elevato consumo di energia dei condizionatori (il 28 settembre si registrò anche il grande black out, rimasto nell'immaginario collettivo come il guasto più disastroso di sempre mai avvenuto in Italia).

Fanpage.it ha sentito a questo proposito il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della redazione napoletana del nostro giornale. "Saranno giornate molto calde, almeno fino al 7 giugno", ha spiegato Mazzarella, "ma potenzialmente il grande caldo potrebbe durare anche fino a metà mese. Nessuna possibilità di pioggia, che a maggio è stata già di per sé molto poca". Un'anticipazione, dunque, dell'estate alle porte: se quella meteorologica inizierà già il 1° giugno, per il solstizio d'estate e l'inizio di quella astronomica bisognerà attendere sabato 21 giugno 2025 alle 04:41 ora italiana. "L'estate che si avvicina sarà molto calda, ma è ancora presto per sapere se rivedremo quella del 2003, che fu particolarmente rovente. Bisognerà stare attenti", ha spiegato ancora Mazzarella, "al cosiddetto primo sole, visto che quest'anno i raggi ultravioletti saranno particolarmente intensi già dai primi giorni di giugno".