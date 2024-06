video suggerito

Sole e caldo nel fine settimana 15-16 giugno: raggi ultravioletti molto alti su Napoli e Campania Fine settimana del 15 e 16 giugno con sole e caldo su tutta la Campania, ma attenzione ai raggi ultravioletti molto alti, soprattutto nella giornata di sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana con caldo e sole su tutta la Campania, ma attenzione ai raggi ultravioletti che saranno nella fascia a rischio considerata "molto alta". Il 15 e 16 giugno, dunque, fine settimana ideale per andare al mare, anche se sarà opportuno utilizzare protezioni per evitare spiacevoli conseguenze, soprattutto se si ha una pelle molto chiara o diafana. Le temperature saranno alte ma non ai livelli visti nei giorni scorsi: la temperatura maggiore percepita sarà di 27 gradi, quindi in linea con le medie primaverili stagionali. Ad una settimana dall'estate, dunque, che quest'anno cadrà alle 22:50 di giovedì 20 giugno, la primavera ha fatto finalmente capolino dopo un'alternanza di giornate estive ed autunnali.

L'Istituto Superiore di Sanità, sulle proprie pagine, fornisce molti consigli su come affrontare le giornate con i raggi ultravioletti molto alti. Tra i maggiori consigli, quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (che così protegge adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare nel caso anche creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, fatto attività fisica all’aperto (a questo proposito, l'Iss ricorda che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile"). Attenzione che deve essere rivolta soprattutto a persone fragili, anziani e bambini.