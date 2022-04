Simona Ventura, dichiarazione d’amore per Napoli: “La gente qui è energia pura” Simona Ventura dopo le vacanze di Pasqua trascorse a Napoli con la famiglia: “Napoli meravigliosa, la sua gente è energia pura”, ha scritto la presentatrice.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna a Napoli la presentatrice Simona Ventura, volto storico della televisione italiana. Lo fa dopo tre anni di assenza, e con parole d'amore per il capoluogo partenopeo. "Quanto sei meravigliosa, Napoli! Dopo tre anni è stato bellissimo rincontrarti! Tu e la tua gente siete energia pura! Ci vediamo presto", ha scritto su Instagram, condividendo anche alcuni scatti della famiglia, in procinto di lasciare Napoli dopo le vacanze pasquali trascorse nel capoluogo partenopeo.

Nei giorni scorsi la presentatrice piemontese era già stata "avvistata" a San Gregorio Armeno, nel cuore di Napoli, dove ha incontrato anche il maestro presepista Jenny Di Virgilio ricevendo in dono un "munaciello", interamente fatto a mano. "Mi ha confidato che non vedeva l'ora di visitare la bottega", ha raccontato il maestro pastoraio. E prima ancora aveva passato la notte in un hotel di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, assieme alla famiglie. Vacanze di Pasqua, insomma, totalmente napoletane. Anche nei giorni scorsi c'era stato chi aveva espresso parole d'amore per Napoli: Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10 che è stato in visita in città per la prima volta, caratterizzato da visite a vicoli e monumenti e, naturalmente, da bravo chef non ha perso occasione per immergersi nella cultura gastronomica locale. Anche lui, pugliese di 36 anni, alla fine del viaggio ha voluto affidare ai suoi canali social una riflessione sulla città, sulla sua percezione e sui pregiudizi che spesso la circondano. "Su Napoli troppi pregiudizi, grazie per l’accoglienza", aveva detto poi in un lungo messaggio sui social.