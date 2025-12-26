Signorini, Corona e il Grande Fratello: è il (solito) balcone show di Torre del Greco con le sue luci di Natale

Torre del Greco (Napoli): sul balcone di una palazzina al posto di stelle comete e Babbo Natale illuminazione e striscioni sul caso Corona-Signorini.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'articolato caso mediatico e giudiziario nato dalle accuse di Fabrizio Corona contro il giornalista e conduttore della trasmissione tv Mediaset "Il Grande Fratello", Alfonso Signorini, fin da subito ha smesso di essere solo un caso di cronaca con pesanti risvolti mediatici per diventare un elemento di meme social, video Instagram, Tiktok e così via. In provincia di Napoli, a Torre del Greco, un balcone nella centrale via Fontana, da anni ormai è appuntamento fisso con la satira e lo sfottò. Una volta prende di mira Donald Trump che bacchetta il dittatore coreano Kim Jong-un a cavallo di un missile nucleare, poi Giorgia Meloni e tutti coloro che hanno contribuito alla cancellazione del reddito di cittadinanza.

A questo giro tiene banco il caso Corona Signorini e quindi ecco servita la scenografia natalizia semovente che manda a casa Stelle comete fatte di led o il solito Babbo Natale che si arrampica: la cabina del Grande Fratello con l'ex fotografo dei vip in bella mostra e Signorini che fa strada nella sala provini aprendo la porta (le accuse di Corona sono tutte su presunte richieste agli aspiranti gieffini in sede di provini). Lo striscione sulla ringhiera del balconcino è inequivocabile: «Vuoi entrare nella casa?».

Negli ultimi giorni, causa maltempo, il balcone non ha innescato il solito effetto-virale con centinaia di foto e video, ma già ieri, giorno di Natale, su Tiktok sono spuntati i primi video con decine di commenti sconcertati e divertiti dall'idea.