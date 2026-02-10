Sicurezza a Napoli, arriva la zona rossa anche a Chiaia: la decisione del prefetto

Il provvedimento è arrivato a seguito della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una zona rossa è stata istituita anche a Torre Annunziata, nella provincia partenopea.

La zona dei baretti di Chiaia

Una nuova zona rossa è stata istituita a Napoli, precisamente nel quartiere Chiaia. La decisione è stata presa del prefetto Michele di Bari ed è arrivata al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta negli uffici della Prefettura partenopea.

Le zone rosse, istituite nel 2024, sono specifiche zone, individuate di solito nelle grandi città, ma non solo, sottoposte a speciali misure di sicurezza, e a controlli più serrati da parte delle forze dell'ordine, per contrastare criminalità, violenza e degrado. Chiaia, quartiere centrale di Napoli, è luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, soprattutto nel fine settimana, per la presenza dei cosiddetti baretti di Chiaia, spesso teatro di episodi di violenza. Inoltre, una zona rossa è stata istituita anche a Torre Annunziata, cittadina all'ombra del Vesuvio, nella provincia partenopea.

Durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato anche fatto il punto sulla questione sicurezza e sui controlli in diverse aree di Napoli e della provincia. È stato fatto, ad esempio, il punto della situazione su piazza Garibaldi e aree limitrofe, mentre sono stati disposto maggiori controlli in piazza Plebiscito e piazza Carolina; particolare focus, inoltre, quello sul territorio della IX Municipalità. Infine, sono stati decisi specifici servizi di controllo ad Arzano e ad Afragola, in provincia di Napoli.