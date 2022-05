Si uccide a 16 anni con la pistola della madre, aperta inchiesta ad Avellino: sequestrati pc e smartphone La Procura di Avellino ha aperto una inchiesta sul suicidio del 16enne che si è ucciso con la pistola della madre a Gesualdo; sequestrati computer e smartphone.

A cura di Nico Falco

La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta sulla morte di Peter, il 16enne di Gesualdo che si è suicidato sparandosi alla testa con la pistola della madre. L'ipotesi di reato, come da prassi in questi casi, è quella di istigazione al suicidio; gli inquirenti hanno disposto il sequestro di cellulare e computer, che verranno analizzati alla ricerca di elementi che possano rivelarsi preziosi per ricostruire le ultime ore del ragazzo e le eventuali motivazioni del gesto estremo. In queste ore accertamenti sono in corso sia nella cerchia di amicizie del 16enne, sia in ambito scolastico, per verificare se il giovane fosse vittima di bullismo.

Il 16enne, di origini russe, era stato adottato una decina di anni fa da una coppia di Gesualdo e viveva con la famiglia a Torre de Monaci, una località di campagna del piccolo centro dell'Avellinese. Pareva perfettamente integrato, sia tra i coetanei sia a scuola, dove frequentava il terzo anno del liceo scientifico con buoni risultati. Lunedì mattina, questa la ricostruzione, si sarebbe allontanato dall'abitazione portando con sé la pistola della madre, ex dipendente della Polizia Locale di Gesualdo. A trovarlo, gravemente ferito, era stata la donna: una pallottola gli aveva trapassato il cranio.

Trasportato subito in ospedale, Peter era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza ma il proiettile aveva causato danni irreparabili. Venerdì scorso, dopo cinque giorni di agonia, i medici hanno accertato la morte cerebrale e il giorno successivo il giovane è stato staccato dalle macchine. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. I funerali sono stati fissati per oggi, lunedì 9 maggio, nella chiesa di San Nicola, per la giornata il Comune di Gesualdo ha proclamato il lutto cittadino.