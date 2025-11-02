Si strappa il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex: 46enne arrestato a Scampia

Immagine di repertorio

Si è strappato il braccialetto elettronico che gli era stato installato e si è avvicinato alle ex, verso la quale aveva un divieto di avvicinamento: un uomo di 46 anni è stato, per questo, arrestato dalla Polizia di Stato a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. La vicenda ha inizio nella giornata di martedì 28 ottobre, quando i poliziotti del commissariato di Scampia, in seguito a una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l'abitazione della persona offesa, dal momento che si era attivato più volte l'alert: il 46enne si era avvicinato alla persona offesa, a una distanza inferiore a quella prescritta.

Inoltre, mercoledì 29 ottobre, i poliziotti sono intervenuti in via Roma verso Scampia, anche questa volta in seguito a un alert: gli agenti, giunti sul posto, hanno così rinvenuto, occultata in una siepe, il braccialetto elettronico del 46enne, che l'uomo aveva rimosso e danneggiato.

Visto il comportamento assunto dal 46enne e temendo che questi potesse fare del male alla persona offesa, gli agenti della Polizia di Stato, al termine di una celere attività investigativa, nella mattinata di giovedì 30 ottobre hanno rintracciato l'uomo in via Labriola, traendolo in arresto in flagranza differita, come previsto dalla normativa vigente: l'uomo deve rispondere di violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; per lui è scattata anche una denuncia per danneggiamento aggravato.