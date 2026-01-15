napoli
Si sentono male dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola: 4 studenti in ospedale a Ischia

I quattro studenti avevano acquistato le bottiglie d’acqua, regolarmente sigillate, all’interno dell’istituto scolastico. Dopo aver bevuto, hanno accusato dei malori improvvisi: indagini in corso dei carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Quattro studenti sono stati colti da improvvisi malori dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia: è accaduto sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli. Stando a quanto si apprende, i quattro ragazzi hanno iniziato a stare male dopo aver ingerito l'acqua, regolarmente sigillata e acquistata nell'istituto scolastico che frequentano, a Casamicciola Terme. Soccorsi, tutti e quattro gli studenti sono stati portati all'ospedale Rizzoli a Lacco Ameno: tre di loro sono stati ricoverati in Osservazione Breve Intensiva per restare sotto controllo, mentre il quarto studente, una ragazza che avrebbe soltanto assaggiato l'acqua, è stata trattenuta in via precauzionale; nessuno dei quattro sarebbe in gravi condizioni di salute.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Per fare chiarezza sulla vicenda, i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno avviato le opportune indagini, sequestrando le bottiglie d'acqua ancora in possesso degli studenti e ascoltando i genitori, per ricostruire tempi e modalità di acquisto delle bevande. Insieme a quella dei carabinieri, si è attivata l'indagine anche del Centro di Prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio, che potrebbe intervenire sull'intero lotto d'acqua e intraprendere eventuali misure cautelative. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio, per capire cosa abbia potuto provocare i malori negli studenti e per escludere si tratti di un problema più ampio legato al prodotto.

napoli
