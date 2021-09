Si schianta con l’auto per evitare un cane: morto 22enne a Padula (Salerno) La giovane vittima era originaria di Montesano sulla Marcellana. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne si trovava alla guida della sua Fiat Punto quando, nel tentativo di evitare un cane (poi purtroppo investito), è finito fuori strada e si è schiantato contro un muro, perdendo tragicamente la vita.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella notte a Padula, cittadina della provincia di Salerno, dove sfortunatamente un giovane di 22 anni ha perso la vita. La giovane vittima, originaria di Montesano sulla Marcellana, si trovava alla guida della sua automobile, una Fiat Punto, e stava percorrendo via Nazionale quando si è verificato l'incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Stando a una prima ricostruzione, il 22enne, nel tentativo di evitare un cane che gli si era improvvisamente parato davanti – purtroppo l'animale è stato investito – ha sterzato bruscamente e ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro un muro.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Insieme ai sanitari, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e della stazione di Padula, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente; inoltre, l'automobile guidata dalla giovane vittima è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.