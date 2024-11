video suggerito

Si schianta con l'auto contro un muro, Fabio muore a 34 anni: incidente a Piedimonte Matese Incidente stradale sulla Strada Provinciale 290 a Piedimonte Matese: morto 34enne di Alife.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fabio Zazzarino, la vittima

Si schianta con l'auto contro il muro di una abitazione a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Morto 34enne, originario di Alife. La vittima del terribile incidente stradale è Fabio Zazzarino, giovane conosciuto e benvoluto nella zona. La sua scomparsa prematura ha gettato nello sconforto e scosso tutta la comunità del Casertano. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 17 novembre 2024, attorno alle ore 22,30, sulla Strada Provinciale 290, che collega Piedimonte Matese a San Potito Sannitico. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati il personale sanitario dell'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto.

Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne era a bordo della sua autovettura, una Toyota Yaris, quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un muro di cemento che costeggia una abitazione. L'impatto è stato violentissimo. Il giovane, purtroppo, è deceduto sul colpo. I militari dell'Arma stanno indagando sulla vicenda, hanno eseguito i rilievi del caso. Non si esclude che l'asfalto scivoloso, forse per l'umidità, possa aver determinato la perdita del controllo dell'auto. Ma solo gli ulteriori accertamenti potranno chiarire effettivamente cosa sia avvenuto.

Gli abitanti della zona, non appena hanno sentito il rumore dell'impatto, sono subito accorsi per vedere cosa fosse successo. Avvedutisi della tragedia, hanno contattato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di Piedimonte Matese, che hanno provveduto a liberare la vittima dalle lamiere dell'auto. Purtroppo, però, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma del 34enne è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico.