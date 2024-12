video suggerito

Si schianta con l'auto contro un cinghiale: donna in ospedale ad Avellino Una donna di 45 anni è in ospedale dopo essersi scontrata con la propria auto contro un cinghiale che stava attraversando la strada ad Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'auto ribaltata dopo l'impatto

Una donna di 45 anni è finita in ospedale dopo che si è schiantata con l'automobile contro un cinghiale: è successo in provincia di Avellino. L'impatto è avvenuto nella periferia del capoluogo irpino, in contrada Pennini, lungo la statale 88 in direzione di Altavalla Irpina. La donna si è trovata improvvisamente davanti l'ungulato che stava attraversando la strada, finendoci contro.

Violento l'impatto: l'automobile si è ribaltata, mentre l'animale selvatico è rimasto ucciso sul colpo. Poco dopo sono arrivati i soccorsi: la donna, 45enne originaria di Starze di Summonte, è rimasta ferita nell'impatto e, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Avellino, è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, che l'hanno trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Sul posto anche i carabinieri di Avellino, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tutto. Una ditta specializzata, invece, si è occupata del recupero della carcassa dell'animale rimasto ucciso nell'impatto.

I vigili sul fuoco sul luogo dell'incidente accanto alla macchina ribaltata