Si schianta con la moto contro le auto in sosta agli chalet di Mergellina: panico in strada

A Napoli 10 feriti per incidenti stradali in 24 ore: una moto si è schiantata contro le auto in sosta davanti allo Chalet Ciro.
A cura di Pierluigi Frattasi
Si schianta con la moto contro due auto in sosta davanti allo Chalet Ciro di Mergellina, molto gettonato dal popolo della movida per le sue graffe. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è avvenuto sabato notte, attorno alle 4,00. Panico in strada, dove c'erano ancora avventori, nonostante l'ora tarda. Ferito il conducente del mezzo a due ruote, per il quale sono state necessarie le cure ospedaliere, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A Napoli 10 feriti per incidenti stradali in 24 ore

Sono 10 i feriti per incidenti stradali a Napoli tra sabato 27 e domenica 28 settembre, nell'ambito di 7 sinistri avvenuti in varie zone della città. Per fortuna, nessuno di questi è stato mortale, né tantomeno si registrano feriti gravi. Oltre all'incidente di Mergellina, altri tre incidenti sono avvenuti tra Fuorigrotta e Soccavo. Il primo in via Rossetti, poco distante dallo stadio Diego Armando Maradona, sempre la mattina di sabato attorno alle 6. L'ultimo stanotte, in via Diocleziano, poco dopo l'una. Un altro a Soccavo nel pomeriggio di ieri, attorno alle 19.

Altri incidenti con feriti si sono avuti al centro storico in pieno giorno. In Salita Pontenuovo, una traversa di San Giovanni a Carbonara, poco prima delle 16 e, nella stessa manciata di minuti, a piazza Garibaldi, in corrispondenza dell'incrocio tra via Poerio e via Alfonso D'Aragona. Un altro sinistro registrato in via Malibran a Ponticelli. Al Vomero è stato segnalato uno schianto in Corso Europa con feriti. Altri due incidenti, senza feriti questa volta, in via Saverio Gatto, ai Colli Aminei, e sul Raccordo Vomero-Pianura.

Cronaca
Incidenti stradali
