Si schianta con la bici contro un cinghiale, grave un 15enne: gli hanno asportato la milza L’incidente a San Mauro la Bruca, nel Salernitano: il ragazzino è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Vallo della Lucania.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a San Mauro la Bruca, piccola cittadina nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, nella provincia di Salerno: un ragazzino di 15 anni è in gravi condizioni dopo aver travolto un cinghiale in sella alla sua bicicletta. Stando a quanto si apprende, il 15enne stava percorrendo la strada provinciale che conduce alla frazione di San Nazario quando il cinghiale gli ha tagliato improvvisamente la strada: il ragazzino non è riuscito a frenare la corsa della sua bici e ha impattato violentemente contro l'animale, cadendo poi rovinosamente sull'asfalto.

Il 15enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in codice rosso il ragazzino all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari hanno sottoposto il 15enne a un delicato intervento chirurgico, durante il quale il ragazzino ha subito l'asportazione della milza: il 15enne è ora ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio cilentano.