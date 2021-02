in foto: L’intervento dei vigili del fuoco per salvare i due anziani coniugi.

Paura a San Potito Ultra per un incidente che ha visto coinvolti due anziani coniugi a bordo del proprio Apecar, che si è ribaltato in strada. Nessuna conseguenza per fortuna per i due, portati a scopo cautelare all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per i controlli del caso. Messa in sicurezza, invece, sia la vettura che il tratto stradale dove è avvenuto il tutto: via Circumvallazione, strada che si trova a poca distanza dal centro storico di San Potito Ultra, in provincia di Avellino.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 febbraio: l'Apecar con all'interno i due anziani coniugi si è improvvisamente ribaltato, per cause tutte da chiarire visto che il luogo dove è avvenuto l'incidente è caratterizzato da una strda pressoché dritta, senza neppure i marciapiedi ai lati. Fatto sta che la vettura si è ribaltata in un attimo, con i due anziani coniugi che, visibilmente spaventati, si sono ritrovati bloccati al loro interno. Immediatamente, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino, che li hanno estratti dal veicolo non senza qualche difficoltà. Tratti in salvo, i due sono stati affidati alle cure del personale medico sanitario del 118, intervenuto a bordo di una autoambulanza, che dopo i primi soccorsi sul posto ne hanno disposto il trasferimento in ospedale al San Giuseppe Moscati di Avellino, per i controlli del caso. Tra i due, ad avere la peggio è stato l'uomo, sebbene le sue condizioni non destino particolare preoccupazione.