Si ribalta un cancello, muore un operaio di 60 anni a Orta di Atella, nel Casertano L'uomo, sposato e con tre figli, stava chiudendo un cancello d'ingresso quando questi si sarebbe ribaltato e lo avrebbe travolto, uccidendolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio di 60 anni è morto a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dopo essere stato travolto da un cancello: Antonio Bernardo, originario di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, sposato e con tre figli, lavorava per una ditta che opera nel settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale con sede a San Felice a Cancello. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo sia stato travolto dal cancello d'ingresso di un capannone industriale dove stava lavorando: pare infatti che l'uomo stesse per chiudere il cancello quando questo si è ribaltato cadendogli addosso.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, competente per il territorio, ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l'esame autoptico. Forze dell'ordine e magistratura al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.