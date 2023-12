Si presentano a casa dei vicini e li rapinano: due fratelli arrestati a Napoli I due malviventi, due fratelli, lo scorso 24 gennaio si sono introdotti in casa dei vicini, costringendoli a consegnare 800 euro. Il giorno dopo la rapina, uno degli arrestati è stato ferito con due colpi di pistola.

Incuranti del fatto che abitassero nello stesso stabile, si sono presentati a casa dei vicini e li hanno rapinati: dopo 11 mesi, due fratelli, Carlo e Michele Caccavale, rispettivamente 53 e 43 anni, sono stati arrestati a Napoli dalla Polizia di Stato. In particolare i due arrestati, nella notte del 24 gennaio scorso, si sono presentati alla porta dei loro vicini – madre e figlio – e, dopo aver sfondato la porta, hanno costretto i due malcapitati, attraverso strattoni e minacce, a consegnargli la somma di 800 euro in contanti. I due fratelli, come disposto dalla Procura di Napoli, sono stati messi in carcere.

Il giorno dopo la rapina uno dei malviventi è stato ferito con due colpi di pistola

A rendere il quadro della vicenda ancora più complicato e inquietante c'è anche l'episodio accaduto il giorno dopo la rapina, il 25 gennaio scorso. Uno dei due arrestati, Carlo Caccavale, in quella data venne ferito con due colpi di pistola alla gamba destra. Trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, al 53enne venne diagnosticata la frattura pluriframmentaria e scomposta di tibia e perone.

Le indagini, scaturite dopo il ferimento del 53enne, hanno consentito agli inquirenti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due fratelli in merito alla rapina commessa ai danni dei vicini di casa. Proseguono, invece, le indagini per fare luce sull'agguato ai danni di Caccavale.