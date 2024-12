Si presenta sotto casa dell’ex con un coltello: 25enne arrestato al centro storico di Napoli

video suggerito

Non voleva accettare che la relazione fosse finita e da tempo aveva preso a perseguitare la sua ex fidanzata. Nell'ultima occasione, però, si è presentato sotto casa della donna armato di coltello: nel centro storico di Napoli, un giovane di 25 anni originario del Benin è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella fattispecie, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, in seguito a una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la casa della donna, che poco prima aveva segnalato che l'ex compagno si era presentato all'esterno dell'abitazione, come già accaduto in passato; in questa occasione, però, era armato di coltello.

I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno notato il 25enne che, alla loro vista, si è dato alla fuga; l'uomo è stato raggiunto e bloccato, anche grazie al supporto degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli. Gli operatori hanno così accertato che, dalla fine della relazione, il giovane perseguitava e minacciava l'ex fidanzata: pertanto, il 25enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere.