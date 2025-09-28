Si perde tra i boschi durante un’escursione sul Vesuvio: salvato dai carabinieri

L’uomo, addentratosi nella fitta macchia mediterranea alle pendici del Vesuvio, ha perso l’orientamento: sono stati i carabinieri forestali a localizzarlo e a trarlo in salvo.

Immagine di repertorio

Una disavventura con il lieto fine quella vissuta nella mattinata di oggi, domenica 28 settembre, da un uomo di 65 anni che, durante una escursione tra i boschi del Vesuvio ha perso il senso dell'orientamento e non è riuscito a ritrovare la strada del ritorno, ma per fortuna è stato rintracciato e tratto in salvo dai carabinieri del Reparto Biodiversità di Caserta, agli ordini del tenente colonnello Marilena Scudieri.

L'allarme è scattato intorno alle 9.45 quando ai carabinieri della stazione di Terzigno è arrivata la telefonata di un amico del 65enne, impegnato con lui nell'escursione, che ha riferito ai militari dell'Arma di aver perso le sue tracce. I carabinieri si sono diretti sul posto, nella Riserva Forestale Tirone-Alto Vesuvio, tra Terzigno e Boscotrecase, chiedendo anche l'intervento dei vigili del fuoco, i quali a loro volta hanno richiesto il supporto di un mezzo aereo.

Intorno alle 10.35, poi, è stato informato il tenente colonnello Scudieri, che ha allertato il personale del Reparto Biodiversità di Caserta in servizio presso la riserva. Tre unità di operatori forestali si sono così inoltrate nella fitta macchia mediterranea in cui era stato segnalato il disperso – ormai allo stremo dalla forze e con il cellulare irraggiungibile – e, facendosi spazio tra i rovi, hanno individuato il 65enne e lo hanno tratto in salvo, affidandolo alle cure mediche del personale sanitario intervenuto sul posto.