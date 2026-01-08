Si perde nel bosco, anziano trovato semi sepolto dalla neve: salvato nel Beneventano

Immagine di repertorio

Era uscito di casa, si era allontanato verso il bosco ed era stato sorpreso dalla nevicata. I carabinieri lo hanno trovato in una zona impervia, a qualche centinaio di metri dall'abitazione, semi sommerso dalla neve e in uno stato di grave ipotermia; le prime manovre di soccorso da parte dei militari, e quelle successive del 118, gli hanno salvato la vita. Storia a lieto fine, quella che arriva da San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, e che vede protagonista un 80enne del posto.

L'80enne scomparso nel Beneventano

L'allarme è partito nella notte dell'8 gennaio. Erano le 2.55 quando moglie e figlio dell'uomo si sono presentati presso il Comando Stazione e hanno denunciato la scomparsa dell'anziano, che si era allontanato da casa intorno alla mezzanotte; erano preoccupati che gli fosse successo qualcosa soprattutto a causa dell'ora tarda e delle rigide temperature.

I militari hanno immediatamente attivato le procedure di ricerca, se n'è occupata una squadra composta da due militari dell'Aliquota Radiomobile e uno della stazione locale, sotto il coordinamento del Comandante Interinale della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, Luogotenente Carica Speciale Mario Guerra.

L'uomo trovato nel bosco, sotto la neve

L'anziano è stato rintracciato alle 4.20, un'ora e mezza dopo la denuncia, in un'area particolarmente impervia in una zona di fitto bosco, in stato di ipotermia grave e semi sommerso dalla neve. Il primo aiuto è arrivato dagli stessi quattro carabinieri: vista l'impossibilità per i soccorsi di raggiungere il luogo, hanno trasportato l'anziano a braccia fino all'abitazione e, in attesa del 118, hanno praticato le prime manovre di soccorso, rimuovendo gli indumenti bagnati e provvedendo a riscaldare gradualmente l'anziano per contrastare l'ipotermia. Successivamente i sanitari si sono occupati della stabilizzazione dell'uomo, che si è ripreso senza ulteriori conseguenze.

I familiari dell'anziano hanno voluto esprimere il loro più sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, in particolare ai quattro militari intervenuti, sottolineando la loro "straordinaria umanità, la prontezza d’intervento e la scrupolosa operazione di ricerca e salvataggio che ha permesso di scongiurare una possibile tragedia".