Si lancia sui binari della Circumvesuviana: travolto da un treno in corsa

Paura nel Vesuviano nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre: un uomo di circa 40 anni si è lanciato sui binari tra le località di Casilli e Terzigno, sulla linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana. Inutili i tentativi del macchinista di evitare l'impatto: nonostante un intervento di frenatura rapida, infatti, l'uomo è stato travolto dal treno. Dalle primissime informazioni, si tratterebbe di un tentato suicidio. Non sono state rese note le condizioni dell'uomo, subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Nel mentre, la linea Napoli-Sarno è interrotta tra le stazioni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, con i treni in partenza da Napoli che si fermano proprio nel paese Vesuviano. Per proseguire, bisognerà utilizzare il servizio autobus sostitutivo. A darne notizia è stato l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta:

In seguito ad investimento per probabile suicidio avvenuto tra le stazioni di Casilli e Terzigno al momento la circolazione é interrotta tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno. I treni in partenza da Napoli limitano il servizio ferroviario a San Giuseppe Vesuviano. E’ stato disposto servizio autobus sostitutivo.