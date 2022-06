Si guasta un distributore di benzina a Polla: carburante “gratis” per 36 ore Un guasto ad un distributore di Polla e la benzina è diventata “gratuita” per 36 ore. Ma è già caccia a chi se n’è approfittato: rischiano la denuncia per furto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Per una giornata e mezzo, un distributore di benzina ha erogato carburante gratis a tutti quelli che si erano recati a fare il pieno ad un distributore di Polla. Ma dopo la scoperta, è già caccia a chi se n'è approfittato: le telecamere di videosorveglianza, infatti, hanno ripreso targhe e volti di chi aveva usato la colonnina guasta, e dunque per chi non regolarizzerà la propria posizione il rischio è una denuncia per furto.

Cosa è accaduto a Polla, nel Cilento

Una delle colonnine del distributore di benzina ha avuto un malfunzionamento, a quanto pare, ad un misuratore. E così, quando gli automobilisti hanno utilizzato quella per fare benzina, veniva rilasciato sia il carburante sia uno scontrino di mancata erogazione pari alla cifra messa nel distributore. Di fatto, se si mettevano 30 euro di benzina, oltre al carburante il distributore restituiva anche uno scontrino di "credito" pari a 30 euro, nonostante la benzina fosse stata erogata.

Il guasto ad un misuratore

E così c'è chi ha pensato subito di approfittarsene, utilizzando lo scontrino di credito per ottenere nuovamente il rifornimento, con un grosso "vantaggio" dal punto di vista economico, senza avvisare dell'errore i proprietari del distributore. La situazione, che ha riguardato una sola delle otto colonnine presenti, è andata avanti per 36 ore, finché non è emerso il problema al misuratore. Ora però chi se n'è approfittato rischia una denuncia per furto.

Leggi anche A Napoli ogni 36 ore un minorenne arrestato o denunciato perché armato

Il precedente di Eboli

Una vicenda simile era avvenuta a marzo in un altro comune cilentano, ad Eboli. Qui, il guasto era stato imponente e, di fatto, il distributore ha erogato in tutti i sensi benzina gratis per diverse ore, per un danno economico di oltre 20mila euro. Anche in questo caso scattò la denuncia per furto: in molti, tramite passaparola, si erano precipitati anche con taniche di benzina per fare "riserva" prima che il problema venisse scoperto e risolto.