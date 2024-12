video suggerito

Si finge carabiniere e convince un anziano a dargli 18mila euro: 54enne arrestato per truffa in Irpinia Il 54enne si era finto un maresciallo dei carabinieri, ma è stato arrestato dai veri militari dell'Arma; per il truffatore è stato proposto anche il foglio di via dal Comune.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante l'azione di sensibilizzazione, prevenzione e repressione, non si fermano le truffe ai danni degli anziani in Campania. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato a Venticano, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni napoletano e già avvezzo, purtroppo, a truffe del genere.

Anche in questa occasione il modus operandi utilizzato dal truffatore è stato quello ormai consolidato: il 54enne ha telefonato all'anziano designato, un uomo ultraottantenne, fingendosi un maresciallo dei carabinieri e convincendo il malcapitato del fatto che il figlio fosse stato arrestato dopo aver provocato un grave incidente. Il truffatore, però, ha raccontato all'anziano che, se avesse consegnato a un finto collega, denaro e oggetti preziosi, il figlio sarebbe stato rilasciato: gli ha chiesto, così, di racimolare 18mila euro.

L'anziano, però, ha intuito potesse trattarsi di una truffa e ha allertato un vicino, che a sua volta si è rivolto al 112. I veri carabinieri, quelli della stazione di Dentecane, in poco tempo sono arrivati all'abitazione dell'anziano e hanno individuato il 54enne che, senza nemmeno lasciare l'auto, stava tentando di ritirare il maltolto; quando i militari dell'Arma sono intervenuti, l'uomo si è dato alla fuga a bordo della sua auto, ma è stato raggiunto, bloccato e arrestato. Il 54enne, nonostante l'obbligo di dimora nel Comune di residente, si era recato in provincia di Avellino soltanto per perpetrare la truffa. Oltre all'arresto, per l'uomo è stato proposto il foglio di via dal Comune di Venticano.