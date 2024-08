Si ferisce in spiaggia a Casal Velino, impossibile arrivare per l’ambulanza: salvato con l’elicottero Bagnante salvato in spiaggia con un elicottero Drago dei vigili del fuoco e portato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bagnante si fa male nella spiaggia di Fossa dell’Elice, a Casal Velino, nota località balneare del Cilento. Impossibile per l'ambulanza del 118 raggiungere l'arenile in tempo per soccorrere il malcapitato. L'unico modo per salvarlo è l'intervento con l'elicottero. Così, sul posto, arriva un Drago dei vigili del fuoco con a bordo l'elisoccorritore. Il velivolo si alza in volo dall'eliporto di Pontecagnano e in pochi minuti si fionda sul posto.

Salvato in spiaggia con l'elicottero Drago dei pompieri

L'elicoccorritore, quindi, si cala col verricello fino a raggiungere la spiaggia, che sorge a ridosso della falesia della costa cilentana. Una volta a terra, il bagnante viene soccorso. Gli vengono prestate le prime cure mediche e viene stabilizzato e imbarellato. Quando tutto è pronto, la barella con la persona soccorsa viene issata sull'elicottero dei vigili del fuoco, in volo a punto fisso.

L'uomo infortunato viene trasportato quindi d'urgenza dall'equipaggio del reparto volo di Pontecagnano dei vigili del fuoco in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. Il salvataggio è avvenuto nella giornata di sabato 24 agosto 2024. L'intervento tempestivo ha dimostrato l'efficacia e la prontezza dell'equipaggio del reparto volo di Pontecagnano.