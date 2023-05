Si chiama Azzurra la prima bimba nata a Napoli dopo la vittoria dello scudetto La bambina è nata poco dopo la mezzanotte del 5 maggio, nel pieno della festa per il terzo scudetto, all’ospedale Villa Betania.

A cura di Valerio Papadia

Quando è venuta al mondo, in città probabilmente imperversava ancora il rumore dei fuochi d'artificio a coprire ogni cosa, mentre le strade di Napoli – dal centro storico al Vomero – erano gremite di gente in festa per la vittoria del terzo scudetto della storia della squadra partenopea. E allora, in un clima del genere, la prima bambina nata in città proprio dopo il tango agognato traguardo non poteva che chiamarsi Azzurra, come i colori che contraddistinguono la squadra. Così alle 00.38 del 5 maggio, quando il Napoli era Campione d'Italia soltanto da circa tre ore, la piccola Azzurra è nata all'ospedale Villa Betania, periferia Est della città.

È stato il papà di Azzurra, al settimo cielo per la gioia della paternità e per la contemporanea vittoria dello scudetto del Napoli, a rendere noto quando accaduto. L'uomo si è rivolto al conduttore radiofonico Gianni Simioli, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato la vicenda, pubblicando le foto della piccola e il messaggio del suo papà: