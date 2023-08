Shannen Doherty a Napoli: Brenda di Beverly Hills 90210 in pizzeria Shannen Doherty, l’attrice nota soprattutto per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, è a Napoli: ieri sera, pizza da Ciro Salvo a Mergellina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vacanze napoletane per Shannen Doherty, l'indimenticata Brenda Walsh del telefilm Beverly Hills 90210, una delle serie più fortunate di fine millennio e che ha segnato generazioni di Millennials. L'attrice, oggi 52enne, è stata immortalata di Ciro Salvo, proprietario di 50 Kalò, la pizzeria in piazza Sannazaro, nel quartiere napoletano di Mergellina. Lo stesso chef ha poi diffuso gli scatti in rete: "Shannen Doherty, Brenda di “Beverly Hills 90210”. Chi non ha seguito questa fantastica serie negli anni 90? Emozionante", ha scritto Ciro Salvo sui canali social. E in tanti hanno riconosciuto l'attrice, riempendo i social di complimenti e ricordi legati soprattutto alla propria infanzia, quando chiunque vedendo la serie finiva per "tifare" per una tra le due rivali Brenda e Kelly (Jennie Garth), entrambe innamorata di Dylan McKay (interpretato da Luke Perry, scomparso prematuramente nel 2019).

Il personaggio di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 resta ad oggi quello più conosciuto tra quelli interpretati da Shannen Doherty, seppur solo nelle prime quattro delle dieci stagioni successive. La mancata "apparizione" successiva, neanche sotto forma di cameo, ha sempre dato adito a tantissime teorie: la più accreditata parla di una "rottura" tra lei e alcuni tra i principali protagonisti della serie, ma una versione "ufficiale" non c'è mai stata. Negli anni ha però interpretato tantissimi altri personaggi sia in serie tv sia in film per il grande schermo: l'ultimo in ordine di tempo è Pam Connelly nel film Bomb Squad del 2022, interpretato tra gli altri anche da Mel Gibson e Kevin Dillon, con la regia di James Cullen Bressack.