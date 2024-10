video suggerito

Sfuggito al blitz contro il clan Mazzarella a luglio: latitante arrestato a Ibiza La polizia spagnola ha arrestato il 31enne Gennaro Izzo, che lo scorso 10 luglio era sfuggito al blitz che aveva portato all'arresto di 22 persone, ritenute contigue al clan Mazzarella.

A cura di Valerio Papadia

Si era reso irreperibile circa tre mesi fa, lo scorso 10 luglio, quando era sfuggito a un blitz contro il clan Mazzarella che, a Napoli, aveva portato all'arresto di 22 persone. Nella serata di ieri, martedì 1° ottobre, Gennaro Izzo, 31 anni, è stato arrestato sull'isola di Ibiza: a mettergli le manette ai polsi gli uomini della Comisaria de Ibiza, su impulso del Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato, in missione a Madrid. Izzo era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, lo scorso 29 luglio.

Subito dopo la mancata cattura dello scorso 10 luglio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea avevano avviato le indagini per rintracciare Gennaro Izzo. I poliziotti hanno così scoperto che il 31enne napoletano era in Spagna, precisamente a Ibiza, dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione a una condanna definitiva di 3 anni e 2 mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso nel Paese iberico.