Sfrecciano a tutta velocità in autostrada, i poliziotti scoprono che avevano appena truffato un'anziana: 2 arresti I due arrestati avevano appena truffato un'anziana in Toscana con la tecnica del finto incidente: i poliziotti li hanno fermati sull'Autostrada A1, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

In trasferta per truffare un'anziana con la tecnica purtroppo tristemente nota del finto incidente. Gli agenti della Polizia Stradale hanno intercettato due malviventi mentre, alla guida di una vettura, sfrecciavano a folle velocità sull'Autostrada A1, nel territorio di Casagiove, in provincia di Caserta, effettuando sorpassi azzardati e mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti. La vettura, inoltre, era stata segnalata come appartenente a due soggetti dediti alle truffe ai danni di anziani.

Quando i poliziotti sono riusciti a raggiungerli e a fermarli, durante il controllo i due si sono mostrati particolarmente agitati, circostanza che ha indotto gli agenti a vederci più chiaro: i due sono stati così perquisiti e trovati in possesso di oggetti in oro e altri preziosi, per un valore complessivo di 6mila euro, nonché della somma di 425 euro in contanti.

Le ulteriori verifiche degli agenti hanno rivelato che i monili in oro e il denaro – dei quali i due soggetti non sono riusciti a indicare la provenienza – erano stati appena sottratti con l'inganno a un'anziana donna di Barberino Tavernelle in val di Pesa, nella provincia di Firenze. I due, fingendosi carabinieri, avevano contattato la donna, paventandole un finto incidente da parte di un parente, per il quale era richiesto il pagamento di una ingente somma di denaro.

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata. Gli oggetti preziosi e il denaro sono stati sequestrati, in attesa di essere restituiti alla legittima proprietaria.