Sfondata la testa della sfinge di piazza Mercato a Napoli: bucata la faccia

Foto Antonio Alfano, associazione No Comment

Sfondata la testa della sfinge di piazza Mercato a Napoli. La scultura ottocentesca che domina la fontana del Seguro è stata vandalizzata. Il volto bucato, presumibilmente con un colpo violento sferrato con un oggetto contundente, come per decapitarla. A scoprire l'accaduto Antonio Alfano, presidente dell'associazione No Comment, che lotta contro il degrado ambientale ed il vandalismo ai danni del patrimonio architettonico partenopeo.

"Stamattina – racconta Alfano a Fanpage.it – stavamo facendo un sopralluogo nelle piazze del centro storico, per verificare la presenza di vandalizzazioni. Attorno alle 12, abbiamo notato lo sfregio alla Fontana del Seguro, durante uno dei nostri monitoraggi sullo stato dei beni architettonici. La ferita è recente. Siamo testimoni di un altro crimine contro l’arte. Abbiamo subito inviato una nota con foto alla soprintendenza e più tardi al nucleo carabinieri, competenti per la tutela artistica. Un’altra sconfitta per la città". Nella zona ci sono le telecamere che potrebbero aver ripreso gli autori della vandalizzazione.

La denuncia ai carabinieri e alla Soprintendenza

L'associazione ha denunciato l'accaduto alla Soprintendenza ai Beni Culturali e ai Carabinieri Tutela Beni Culturali. Nella nota si rileva "un atto vandalico consumato a danno di una delle sfingi della fontana del Seguro, in piazza Mercato. La sfinge in oggetto presenta un grosso foro a sinistra del viso. Abbiamo segnalato il danno anche alla soprintendenza di Napoli". Le sfingi della Fontana del Seguro erano state vandalizzate più volte negli scorsi anni, ma mai in maniera così grave. Dopo il terzo scudetto del Napoli, i volti erano stati dipinti di azzurro. Il Comune le aveva fatte ripulire, ma erano state imbrattate di nuovo. Le fontane prendono il nome dall’architetto Francesco Sicuro (Seguro – Messina, 1746 – Napoli, 1826), che le realizzò nell'Ottocento.