Sfonda la vetrina per rubare fondo cassa e una bici elettrica da un barbiere su via Marina Ha sfondato una vetrina per rubare il fondo cassa da un barbiere, poi ha portato via anche la bici elettrica all’interno: ma è stato ripreso dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha sfondato la vetrina di un negozio di barbiere su via Marina per rubare il fondo cassa ed una bici elettrica che si trovava all'interno del locale. Ma non sapeva di essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, che hanno immortalato tutta la scena. Le immagini sono state diffuse in Rete da Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale dei Verdi, che ha invitato ancora una volta a maggiori pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine.

"Da sei anni qui, già 5 furti": la denuncia del titolare

Il malvivente, come si vede dalle immagini, dopo aver sfondato la vetrina con un blocco di cemento si introdotto nel negozio, rovistando prima nel registratore portando via il fondo cassa, poi ha preso anche la bici elettrica che si trovava all'interno e l'ha portata via, tra l'altro travolgendo nelle "manovre" anche alcune delle postazioni per il taglio di barba e capelli. E non è la prima volta che questo accade, come denunciato dallo stesso titolare. "Sono qui da sei anni e mi hanno già derubato cinque volte, non ce la faccio più", ha spiegato l'uomo, raccontando anche che "quel farabutto mi ha portato via la bici elettrica ed i soldi che avevo in cassa e che avrei dovuto usare il giorno dopo per pagare le utenze".

Borrelli: "Serve tavolo con Questore e Prefetto"

"Furti e crimini sono in costante crescita", ha aggiunto invece Francesco Emilio Borrelli, "è arrivato il momento che Questore e Prefetto si siedano attorno ad un tavolo per studiare un piano di intervento per restituire sicurezza e tranquillità a cittadini, commercianti ed imprenditori. Siamo convinti che la prima mossa da fare sia quella di intensificare i pattugliamenti in alcune aree che, specialmente dopo il tramonto, diventa terra di nessuno".