Sfilata armi in pugno a Bagnoli: scooter con mitra in vista tra le strade del quartiere Alcuni scooter hanno sfilato ieri armi in pugno tra le strade di Bagnoli, a Napoli Ovest. Per gli investigatori sarebbe una sfida al clan Esposito.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Diversi scooter di grossa cilindrata, con a bordo una decina di giovani, sono stati visti sfrecciare ieri pomeriggio tra le strade di Bagnoli, nella periferia Ovest di Napoli; non avrebbero esploso nessun colpo d'arma da fuoco ma avrebbero ostentato delle armi, in particolare un mitra. Si tratterebbe, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di ragazzi non della zona ma verosimilmente legati a gruppi criminali di aree limitrofe: i contorni dell'episodio non sono chiari ma la "sfilata", col chiaro intento di farsi vedere, potrebbe inquadrarsi negli scontri tra i clan criminali della periferia occidentale.

I giovani non hanno fatto nulla per passare inosservati: gli scooter, che sarebbero stati almeno in sette o otto, sono passati in tutto il quartiere intorno alle 18, quando i negozi erano ancora tutti aperti e per strada c'erano molte persone e hanno fatto in modo che le armi fossero ben visibili ai passanti. Sulla vicenda sta lavorando la Polizia di Stato, che sta esaminando le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza per identificare i componenti del gruppo.

Si sarebbe trattato di un chiaro atto dimostrativo che, ritengono gli investigatori, potrebbe essere diretto al clan ritenuto attualmente egemone a Bagnoli, ovvero quello che per gli inquirenti farebbe capo a Massimiliano Esposito, detto "lo Scognato"; la scorribanda sarebbe avvenuta in un momento decisamente delicato per il gruppo criminale di Bagnoli e di cui altre cosche potrebbero avere approfittato: tutti i fedelissimi del presunto boss sono infatti detenuti, compresi i due figli, Christian e Massimiliano Esposito Junior, quest'ultimo arrestato nell'aprile scorso dopo un inseguimento su un'auto rubata.