Sfila il portafoglio di un turista in Circumvesuviana a Pompei: arrestato borseggiatore Ruba un portafoglio a un turista a bordo della Circumvesuviana, nella stazione di Pompei Scavi: ma i poliziotti che lo monitoravano, intervengono e lo arrestano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva sfilato, nella confusione, il portafoglio di un turista a bordo della Circumvesuviana, cercando poi di svignarsela: ma è stato fermato e poi arrestato dai poliziotti, che lo stavano tenendo d'occhio già da diverso tempo a bordo dei vagoni della Circumvesuviana. La vicenda è accaduta nella stazione di Pompei Scavi, una delle più frequentati dai turisti in questo periodo estivo, da sempre anche le vittime "perfette" per i borseggiatori che approfittano di un attimo di distrazione o di confusione per colpire e sparire.

Colpi spesso da poche centinaia di euro, ma che causano invece grossi problemi alle vittime, soprattutto se turisti: con i portafogli infatti "svaniscono" spesso anche i documenti, i passaporti e le carte di credito, che mentre per i residenti in Italia sono più facili da bloccare o sostituire, per i turisti diventa un'autentica odissea, con telefonate ai rispettivi consolati o alle ambasciate del proprio paese in Italia, denunce alle forze dell'ordine e problemi per il rientro a casa visto che spesso con la semplice denuncia di furto dei documenti d'identità si creano problemi al momento degli imbarchi sugli aerei.

Ieri mattina, i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava in maniera sospetta tra i passeggeri di Napoli Piazza Garibaldi, e lo hanno seguito. L'uomo, salito sul treno, si muoveva tra i passeggeri in attesa della giusta vittima: i poliziotti lo hanno monitorato a distanza, fino alla stazione di Pompei Scavi, quando l'uomo ha estratto il portafoglio dalla borsa di un turista, provando a scappare. A quel punto, invece, sono intervenuti gli agenti: l'uomo è stato bloccato e il bottino è stato interamente recuperato e quindi restituito alla vittima. L'uomo è stato intanto arrestato e portato ai domiciliari, in attesa di essere processato per direttissima con l'accusa di furto aggravato.