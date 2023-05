Settecento euro per l’affitto di una stanza: così studiare a Napoli diventa impossibile La storia di una studentessa siciliana che a Napoli ha dovuto affrontare tanti ostacoli per avere un tetto dignitoso sulla testa.

Chiara, studentessa all'Istituto Orientale di Napoli, siciliana d'origine, divide il suo approccio col capoluogo campano e con il suo mercato immobiliare degli affitti, in pre e post pandemia. Perché è in quegli anni che si è prima sgonfiata e poi ha ripreso in maniera fortissima la speculazione sugli affitti in centro, figlia della gentrificazione e dell'assalto del turismo di massa. Risultato? Ora trovare una stanza per studenti a Napoli è una impresa che necessita settimane se non mesi.

In una testimonianza inviata a Fanpage.it, Chiara spiega cosa le è accaduto:

Prima del Covid ho trovato una stanza in meno di 3 giorni mentre l'anno scorso ho impiegato ben 3 mesi. Ho contattato diverse persone tramite vari siti e app, c'era chi chiedeva 700 euro (ripeto, 700 euro!) per una stanza singola escluse le spese e la stipula del contratto (avrei dovuto aggiungere 150 euro) più 2 mesi di caparra. Praticamente avrei dovuto sostenere una spesa di quasi 2000 euro solo per il primo mese.

Fosse solo quello: il problema è anche la qualità di ciò che si affitta. Spesso vere e proprie topaie, tante le fregature che si annidano negli annunci immobiliari a Napoli. Chiara spiega che si è imbattuta in case-vacanza senza cucina offerte a studenti per 1.500 euro al mese o si è trovata vecchie case un tempo affittate agli universitari trasformate in alloggi per turisti:

