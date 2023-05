Le case per gli studenti universitari a Napoli sono sempre più spesso una costosa fregatura

Napoli non è meglio di Roma e Milano in quanto a speculazione sul costo degli affitti per gli studenti universitari fuorisede.

«Vuole racconti di affitti a Napoli? Subito!». Così Giusi raccoglie l'invito di Fanpage.it a parlare di una delle vicende più discusse negli ultimi tempi: quella dei costi sostenuti dagli studenti universitari per l'affitto di un alloggio o di una camera in una delle grandi città italiane.

Napoli non è meglio di Roma e Milano: qui per i fuori-sede universitari è sempre più dura. In centro le case che un tempo erano affittate agli studenti ora sono diventati appartamenti-vacanze o bed and breakfast, la gentrificazione selvaggia è stata un processo rispetto al quale il Comune di Napoli, con Luigi De Magistris prima e oggi con Gaetano Manfredi, si sono comportati da spettatori passivi.

Giusi è madre di un giovane studente universitario. E racconta così la sua jacuvella alla ricerca, col figlio, di un alloggio che potesse essere dignitoso e sostenibile.

Nuovo centro commerciale a Napoli Est, il presidente della Municipalità dice no: "Servono alloggi per studenti"

Cerco una stanza per mio figlio, con un budget basso (300 euro o poco più). Trovo, tra i tanti, un annuncio di una stanza singola a 320€ spese escluse. Fotografia di una stanza dignitosa.

Chiamo e chiedo se la l'Accademia di Belle Arti è facilmente raggiungibile dalla via. «Certo! Via Costantinopoli sarà un venti minuti a piedi!». Andiamo io e mio marito a vedere la stanza.

Per arrivare, seguendo il navigatore, in macchina abbiamo messo, dal centro, quasi un'ora. Saliamo al piano e troviamo una stanza con la parete realizzata con cartongesso altezza uomo, che non arrivava al soffitto, così giusto per non sentirsi soli; il soffitto non era intonacato, i mobili presi probabilmente in qualche discarica. La sporcizia in tutto l' appartamento era da fare vomitare anche chi un tetto non ce l'ha.

Non corrispondeva nulla alla stanza in foto. Io sono sbiancata.

Per essere sicura ho richiesto il costo, era 320 euro. E allora ho chiesto se includesse le spese, ma assolutamente non includeva spese. Giuro, mi veniva da piangere…