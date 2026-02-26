Sesso nel centro massaggi: arriva la Finanza, sequestrato un locale a Caserta

Immagine di repertorio

Ufficialmente era un centro benessere come tanti tra Caserta e provincia. Ma all'interno, oltre ai massaggi terapeutici, venivano offerte anche prestazioni sessuali. Lo hanno scoperto le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta, che sono arrivati sul posto dopo le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decretando il sequestro del locale e denunciando la responsabile del centro benessere per favoreggiamento della prostituzione.

Quando i Baschi Verdi della Guardia di Finanza casertana sono entrati, infatti, all'interno del centro benessere che si trova nel cuore del capoluogo di provincia casertano, ed hanno scoperto un avventore all'interno di una camera da letto con una ragazza: dopo i controlli, l'uomo ha ammesso di aver ricevuto un massaggio con annessa prestazione sessuale. A quel punto è scattato il sequestro del locale, mentre per la responsabile del centro è arrivato il deferimento per favoreggiamento della prostituzione. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che coordina la vicenda al momento in fase di indagini preliminari, continueranno nei prossimi giorni: per la responsabile, qualora dovesse arrivare una eventuale condanna che la riconosca colpevole del il reato di favoreggiamento della prostituzione, la pena rischia di essere salatissima. La legge italiana infatti prevede la reclusione da due a sei anni ed una multa che va da 258 a 10.329 euro.