Sesso in pieno giorno al Centro Direzionale davanti ai bambini: denunciata una coppia La coppia è stata scoperta dai carabinieri durante una serie di controlli effettuati dai militari nel quartiere Poggioreale. Durante i controlli è stata anche arrestata una donna.

A cura di Valerio Papadia

La passione non si può sempre controllare: lo ha imparato, a proprie spese, una coppia napoletana, sorpresa a fare sesso in pieno giorno tra i viali del Centro Direzionale di Napoli, davanti a numerosi passanti, tra cui anche molti bambini. La coppia – 41 anni lui, 43 anni lei – è stata denunciata dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. La scoperta rientra in una serie di controlli messi in campo ieri, dai carabinieri, nel quartiere Poggioreale.

Un arresto e 5 denunce durante i controlli a Poggioreale

Le operazioni hanno visto impegnati i militari della locale compagnia, quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, delle Aliquote di primo intervento e del Reggimento Campania. Oltre alla coppia denunciata al Centro Direzionale, i carabinieri hanno arrestato Anna Seta, 36enne del posto già nota alle forze dell'ordine: durante una perquisizione domiciliare la donna è stata trovata in possesso di 100 grammi di hashish, 3 bustine di marijuana e 4 bilancini di precisione; per la 36enne è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

E ancora, un 57enne è stato denunciato per guida senza patente, mentre un 34enne è stato denunciato per evasione: era sottoposto ai domiciliari, ma i carabinieri non lo hanno trovato in casa durante il controllo. Un 18enne è invece stato denunciato perché sorpreso in strada con un coltello a serramanico, mentre un motociclista è stato denunciato perché guidava mentre utilizzava il cellulare.