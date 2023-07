Sesso con studentesse minorenni anche a scuola: prof di pianoforte ai domiciliari, due vittime Domiciliari per il prof di pianoforte di Torre Annunziata (Napoli) già destinatario di obbligo di dimora: avrebbe avuto rapporti sessuali con due studentesse.

A cura di Nico Falco

Si aggrava la posizione di un insegnante di pianoforte di Torre Annunziata (Napoli), già sottoposto al divieto di dimora per rapporti sessuali con una studentessa minorenne: dalle indagini è emerso che gli abusi sarebbero stati commessi anche ai danni di una seconda vittima, anche lei minore, motivo per cui per sono scattati gli arresti domiciliari.

L'ordinanza cautelare è stata eseguita ieri, 5 luglio, dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata. Secondo le indagini, svolte dai poliziotti e coordinate dalla Procura della Repubblica, l'indagato, approfittando della sua posizione in qualità di insegnante di pianoforte, e strumentalizzando la situazione di disagio psicologico vissuta dalla vittima, avrebbe avuto con la ragazzina dei rapporti sessuali, tra baci, palpeggiamenti nelle parti intime e anche rapporti orali reciproci nel periodo tra l'ottobre e il dicembre del 2022.

Gli atti sessuali sarebbero avvenuti anche a scuola, durante lezioni non autorizzate, all'insaputa dei genitori, del dirigente scolastico e del consiglio di classe. L'uomo era stato destinatario di una precedente misura coercitiva nel gennaio 2023, per una vicenda analoga che coinvolgeva un'altra studentessa, anche lei minorenne, con la quale avrebbe avuto rapporti sessuali dal febbraio al maggio 2022; in quella circostanza gli era stato notificato il divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e di avvicinamento alla giovanissima.