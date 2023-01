Sesso con studentessa minorenne, divieto di dimora per prof a Torre Annunziata Divieto di dimora nel Napoletano per un docente di Torre Annunziata: avrebbe avuto rapporti sessuali con una sua studentessa minorenne tra febbraio e maggio.

A cura di Nico Falco

Tra febbraio e maggio del 2022 avrebbe avuto rapporti sessuali, anche completi, con una studentessa minorenne, abusando del rapporto di fiducia che aveva con lei instaurato per via del suo ruolo. Per questo motivo un insegnante di musica di una scuola superiore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato raggiunto da un provvedimento di divieto dimora in provincia di Napoli, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura locale.

Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, erano partite in seguito alla segnalazione della madre della ragazza e dei dirigenti scolastici, che erano venuti a conoscenza del rapporto tra i due e si erano rivolti alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. La misura cautelare è stata notificata oggi, 5 gennaio, dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata.

L'uomo è gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne (articolo 609 quater del Codice Penale); oltre al divieto di dimora, il docente è stato raggiunto anche dal divieto di avvicinarsi al domicilio e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza, e dovrà mantenere una distanza di 300 metri in caso di incontro occasionale.

"Le attività di indagine – si legge nella nota della Procura di Torre Annunziata, a firma del Procuratore Nunzio Fragliasso – espletate dal personale della Polizia di Stato e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di pervenire alla identificazione del presunto autore del reato e di raccogliere, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza. Il soggetto è stato pertanto obbligato, in virtù della misura cautelare, ad allontanarsi dal territorio della Provincia di Napoli".