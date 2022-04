Sergio Mattarella, doppia visita in Campania: a Procida nel weekend, poi ad Acerra il 25 Aprile Il Presidente della Repubblica atteso due volte in due settimane in Campania: nel weekend sarà a Procida per il via ufficiale agli eventi per la Capitale Italiana della Cultura, mentre il 25 Aprile celebrerà la Liberazione ad Acerra.

A cura di Valerio Papadia

Doppia visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Campania nel giro di due settimane. Il titolare del Quirinale, infatti, sabato 9 aprile sarà sull'isola di Procida, nel Golfo di Napoli, per dare il via alle celebrazioni per la Capitale Italiana della Cultura 2022. Tra due settimane, lunedì 25 Aprile, invece, Sergio Mattarella si recherà ad Acerra, ancora nella provincia di Napoli, per le celebrazioni della Liberazione del Paese dal regime fascista.

Acerra Medaglia d'Oro al Valore Civile per la Resistenza

La scelta di Acerra per celebrare la Festa della Liberazione non è casuale. La cittadina della provincia di Napoli, infatti, dal 1999 è stata insignita della Medaglia d'Oro al Valore Civile per la Resistenza. Ecco la motivazione del conferimento, avvenuto il 17 giugno del 1999:

All'indomani dell'armistizio, oggetto di una spietata e sanguinosa reazione dell'occupante tedesco che aveva passato per le armi numerosi civili, tra cui anziani donne e fanciulli, e incendiato gran parte dell'abitato e delle infrastrutture, affrontava con fierezza le più dure sofferenze e intraprendeva, poi, con gran coraggio e generoso spirito di solidarietà, la difficile opera di ricostruzione. Settembre-ottobre 1943

"Oggi è un grande giorno, Acerra è la città della Resistenza, non dell'esistenza" ha dichiarato Andrea Piatto, presidente del Consiglio Comunale di Acerra, commentando la notizia della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 25 Aprile.

L'ultima visita di Sergio Mattarella in Campania è datata ottobre del 2021, quando il titolare del Quirinale partecipò alla prima dell'Otello, per la regia di Mario Martone, al Teatro San Carlo di Napoli.