Serena Rossi urla “Forza Napoli” dal palco dell’Augusteo, in sala c’è il capitano Giovanni Di Lorenzo Tutto il teatro Augusteo in piedi per Serena Rossi ieri sera alla prima di “SereNata a Napoli”, lo spettacolo che sta portando in giro per l’Italia e che prevederà anche una tournée estiva. “Forza Napoli”, urla l’attrice sul palco, tenendo stretta la sciarpa della squadra partenopea al collo. In sala, ad applaudirla il capitano Giovanni Di Lorenzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto il teatro Augusteo in piedi per Serena Rossi ieri sera alla prima di SereNata a Napoli, lo spettacolo che sta portando in giro per l'Italia e che prevederà anche una tournée estiva. "Forza Napoli!", urla l'attrice sul palco, tenendo stretta la sciarpa della squadra partenopea al collo. In sala, ad applaudirla il capitano Giovanni Di Lorenzo.

L'urlo per il Napoli primo in classifica: Di Lorenzo in sala

Standing ovation ieri sera, lunedì 5 maggio, al teatro Augusteo di Napoli per la cantante e attrice Serena Rossi, che ha incantato un teatro gremito di gente con il suo emozionante spettacolo “SereNata a Napoli”. Un omaggio appassionato alla sua città, tra i grandi classici della musica napoletana e racconti personali, che hanno intrattenuto il pubblico con la versatilità di un doppio registro. "Qui siamo per le emozioni amplificate, sia nel bene che nel male, sappiamo piangere assai ma pure ridere allo stesso modo", ha detto sorridente dal palco, interagendo con il pubblico che non ha mai mancato di restituirle la sua approvazione. La scaletta dei classici napoletani in cui si è esibita esprime a pieno lo spirito di questo intenso spettacolo.

Al termine dello spettacolo, l’artista è tornata sul palco per il consueto bis, avvolta nella sciarpa del Napoli, attualmente prima squadra in classifica in campionato. Un boato ha attraversato la sala dove era presente anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, arrivato tra gli sguardi inorgogliti delle persone nelle prime file. Serena Rossi, allora, ha così lanciato il suo grido d’amore prima di congedarsi dopo il bis di Tammurriata Nera: “Forza Napoli!” ed è uscita. Di Lorenzo è poi salito a salutarla nei camerini mentre entrambi gli ingressi del teatro erano bloccati dalla folla che avrebbe voluto incontrarla.

SereNata a Napoli, reduce da una straordinaria serie di sold out a Roma, Firenze e Torino, proseguirà con nuove tappe a Bologna e Milano, prima di patire per una tournée estiva in tutta Italia, durante la quale toccherà anche la suggestiva tappa dell'anfiteatro di Pompei.

SereNata a Napoli con Serena Rossi: la scaletta completa

Nuttate ‘E Sentimento

Santa Lucia Luntana

Lacreme Napulitane

Festa Di Piedigrotta

Dove Sta Zazà

Guapparia

Bammenella

Tammurriata Nera

Munastero E’ Santa Chiara

Uocchie C’Arraggiunate

Preferisco Il 900

Alla Fiera Di Mastandrea

Era De Maggio

Passione

Dicitencello Vuje

Io E Mammeta E Tu

Presentimento

Reginella