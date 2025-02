Sequestrato un tir con più di 80 chili di cocaina nell’area nord di Napoli: due arresti

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un carico di droga da quasi 10 milioni di euro: è un maxi sequestro, quello effettuato dai carabinieri di Napoli questa mattina a San Pietro a Patierno, area nord del capoluogo partenopeo. Due le persone finite in manette dopo il blitz, avvenuto lungo la circonvallazione esterna, a ridosso della provincia di Napoli.

Tutto è accaduto in pochi minuti: alla vista di un camion fermo in una zona di penombra con un uomo che scaricava buste dal cassone, mettendole in una utilitaria, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno agito subito. Due le persone arrestate: si tratta di un 33enne napoletano e di un 47enne romeno. Enorme il carico sequestrato: poco più di 80 chili di droga purissima, 70 panetti di cocaina pronta ad essere lavorata e messa in vendita a cinque volte il suo valore "grezzo". Il potenziale profitto, sottratto alla criminalità organizzata, è di circa 10 milioni di euro.