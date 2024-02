Sequestrato bar nei pressi di piazza Bellini a Napoli: lavori edili senza autorizzazione Sequestrato dalla Polizia Municipale un immobile di via San Sebastiano, nel centro di Napoli: erano in corso lavori edili senza le autorizzazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato un immobile di via San Sebastiano, a pochi metri da piazza Bellini e da via Port'Alba: è stato appurato che erano in corso dei lavori edili in assenza delle dovute autorizzazioni da parte della Sovrintendenza Archeologica e del Genio Civile. Il controllo, scattato a seguito di segnalazioni arrivate al Comando, è stato effettuato dal personale dell'Unità Operativa Avvocata.

Già in precedenza i caschi bianchi erano intervenuti presso l'immobile, ma per motivi diversi da quelli che hanno portato al sequestro: è sede di un bar che è stato sanzionato per violazioni della normativa sanitaria e di quella sulla vendita di alcolici, per la diffusione di musica senza autorizzazioni e il cui titolare è stato in diverse occasioni deferito all'autorità giudiziaria.