video suggerito

Sequestrati altri 5 chioschi sul Lungomare di Napoli, per abusivismo e assenza di autorizzazioni Proseguono i controlli della Polizia Locale sul lungomare di Napoli: 5 chalet sono stati sequestrati dopo quelli sottoposti allo stesso provvedimento pochi giorni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altri cinque chioschi sono stati sequestrati sul Lungomare di Napoli, per violazioni che vanno dall'abusivismo edilizio all'assenza di autorizzazioni al commercio in sede fissa. L'operazione, che fa parte del piano di controlli predisposti sulle attività commerciali che insistono sull'area, è stata condotta questa mattina, 25 giugno, dalla Polizia Municipale, su delega della Procura della Repubblica, insieme agli agenti della Questura di Napoli, all'ufficio antiabusivismo e col supporto dei tecnici dell'ABC e dell'ENEL.

I sequestri penali sono scattati sia per abusivismo edilizio, in quanto i chioschi erano ancorati a terra, sia per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tutti i cinque chioschi, inoltre, sono stati sottoposti anche a sequestro amministrativo per le licenze: erano sprovvisti di autorizzazioni al commercio in sede fissa, ovvero la modalità con cui, nei fatti, si svolgeva l'attività. L'esito delle attività verrà trasmesso alla quinta sezione della Procura della Repubblica, presieduta dal procuratore aggiunto Ricci.

I chioschi sequestrati oggi si aggiungono agli altri cinque per i quali era stato disposto analogo provvedimento lo scorso 19 giugno, nel corso di un precedente controllo, quando gli agenti avevano verificato le condizioni e le autorizzazioni di 19 attività commerciali. Anche in quelle circostanze era stato che i titolari degli chalet si erano resi responsabili di abusivismo edilizio e che, in diversi casi, gli scarichi sversavano direttamente in mare; inoltre, era emerso lo stesso tipo di problematica sul tipo di autorizzazioni: erano presenti quelle per il commercio itinerante per attività che, al contrario, lo svolgevano in sede fissa.