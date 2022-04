Sequestrati 90 chili di pesce e mitili in Cilento, controlli della Guardia Costiera La Guardia Costiera ha sequestrato 90 chili di mitili e pesce in Cilento (Salerno); i controlli per il periodo pasquale tra depositi, imbarcazioni e negozi.

La Guardia Costiera di Palinuro ha sequestrato 90 chili di prodotti ittici, tra mitili e pesce, considerati potenzialmente pericolosi per la salute in quanto non sottoposti ai dovuti controlli o privi della documentazione sulla tracciabilità. I controlli, andati avanti negli ultimi tre giorni, sono stati svolti tra Marina di Camerota, Scario e Sapri (in provincia di Salerno) e hanno coinvolto gli uffici marittimi locali; sono stati pianificati per il periodo delle festività pasquali, quando solitamente aumenta la richiesta di prodotti ittici e, di conseguenza, diventa più alto il rischio che alimenti in cattivo stato di conservazione possano essere introdotti nel circuito legale.

Obiettivo degli interventi, proprio intercettare quei prodotti che entro poche ore sarebbero finiti in tavola, con potenziale rischio per la salute del consumatore. I controlli, complessivamente 75, hanno interessato tutta la filiera della distribuzione: ispezioni sono state effettuate anche a bordo delle unità da pesca in mare, col supporto delle unità navali dislocate nel Basso Cilento, e la Capitaneria ha verificato lo stato di conservazione, il rispetto delle norme e la provenienza dei prodotti anche in diversi depositi, nei negozi e nei supermercati della zona.

In totale sono state emesse sanzioni amministrative per 4mila euro, per lo più relative alla tracciabilità. I prodotto finiti sotto sequestro per assenza di documentazione sulla provenienza sono stati destinati alla distruzione, in quanto non è possibile accertarne l'origine e la conservazione e, di conseguenza, attestarne la qualità per il consumo.