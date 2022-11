Sequestrati 560 chili di droga: pronti a inondare le piazze di spaccio di tutta la Campania a Natale L’ingente quantitativo di droga, specificatamente hashish, è stato sequestrato in una villetta di Castel Volturno: in manette due donne, madre e figlia, incensurate.

A cura di Valerio Papadia

I 560 chili di hashish sequestrati a Castel Volturno (Caserta)

Un duro colpo alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con l'approssimarsi delle festività natalizie, quello messo a segno dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli: dopo ore di ricerche, i militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro 560 chili di hashish, che sarebbero stati venduti sulle piazze di spaccio di tutta la Campania proprio per il Natale imminente.

Arrestate madre e figlia: erano incensurate

Il blitz dei carabinieri è scattato a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: l'ingente quantitativo di hashish è stato rinvenuto in una villetta della città, nascosto in alcuni bustoni di plastica. Le due donne che vivevano in quella casa, due insospettabili, madre e figlia incensurate di 65 e 49 anni, sono state così arrestate e portate nel carcere femminile di Pozzuoli, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

La droga avrebbe fruttato 3 milioni di euro

L'hashish era suddiviso già in panetti, nascosti in diversi punti dell'abitazione, come detto, in bustoni di plastica, che non hanno evitato però che la casa fosse pervase dall'odore pungente della droga. Dopo il sequestro, i carabinieri hanno stimato che, dalla vendita al dettaglio, l'ingente quantitativo di hashish avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro.